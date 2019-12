Last Christmas | la recensione | Commedia natalizia all’ombra della Brexit

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladi, film di Paul Feig ispirato all'omonimo brano di George Michael: unaromantica tra le incertezze dell'oggi e la magiatradizione. La riscritturafavolaè un rituale ormai consolidato del panorama cinematografico ad ogni latitudine. Anche l'ultimo film di Paul Feig, di cui vi parleremo in questadi, non si sottrae alla reinterpretazione del racconto di Natale, declinato ormai in tutte le sue sfumature e in questo caso narrato nel bel mezzo degli strappicontemporaneità a partire dall'ombra. La sensazione sarà quella di ritrovarsi tra le atmosfere di Love actually, la Londra iconica di Notting Hill e l'imprescindibile umorismo british a cui la scrittura brillante di Emma Thompson e Bryony Kimmings dà il ...

