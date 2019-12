“Lasciato dalla moglie per Cristina Buccino” Il gossip impazzisce Cosa sta succedendo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Matrimonio finito per “colpa” diBuccino. Ilnon si placa e la showgirl decide di replicare. Sarebbe stato un flirt con l’avvenenteBuccino a far finire il matrimonio tra il calciatore Aleksandar Kolarov e laVesna. È quanto raccontano i media serbi che non fanno che parlare della vita privata del calciatore della Roma. Non si sa se quel flirt tra il calciatore e la Buccino sia esistito davvero, quel che si sa è che è al centro del. Tanta è la pressione che la Buccino, tramite una story di Instagram, ha deciso di replicare: “Oggi è uscito unsu di me e su questa persona che non conosco, ma non so come è fatto e non so nulla su di lui. Mi chiedo chi sono questi quattro mentecatti che s’inventano queste cose”. Quindi no, non ci sarebbe stato alcun flirt tra i due. Da quel che dice, lei neanche conosce il calciatore quindi ...

