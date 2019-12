L' arte contemporanea? Lascia gli scrittori senza parole giuste

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Luca Beatrice Molti autori citano nei loro libri il mondo dell'immagine. Macapirlo a fondo Generalizzare non è mai corretto in qualsiasi discorso, però c'è il dubbio che glie gli intellettuali quando si confrontano con l'in special modo quella- sbaglino completamente metodo e approccio. Un'edulcorata parafrasi per dire che eccelsi letterati dinon capiscono niente o quasi. Molti ricorderanno che Vittorio Sgarbi nel 2011 ebbe l'idea di subaffittare il Padiglione Italia ai grandi nomi della nostra cultura, chiamati a scegliere loro gli artisti anziché il curatore professionista. Se gran pdegli inviti risultò balzano lo si dovette proprio a quello scollamento tra la percezione di chi fa il sistema e il gusto personale di chi di basa ancora su criteri piuttosto aleatori, come la bellezza, o comunque non facilmente identificabili. Mi ...

ItalyMFA : ??Domani alle 22.15 su @raicinque in onda un documentario inedito sulla #CollezioneFarnesina: “La Diplomazia nell’ar… - eli_grandi : RT @ComuneMI: E' aperta al Pac 'Australia. Storie dagli antipodi', la più grande ricognizione sull'arte australiana contemporanea mai reali… - Sicaniasc : ??Programmazione delle tariffe per il 2020: che SCOCCIATURA! Menomale che c'è #MyForecast, una vera e propria OPERA… -