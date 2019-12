L’Ape Piaggio diventa elettrica con batteria sostituibile al volo

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto:raddoppia e dopo la Vespaecco arrivare anche Ape E-City ossia la versione con propulsore green della gloriosa tre ruote Ape. Per ora il commercio è destinato all’India – con tanto di centro produttivo localizzato presso la località di Baramati – vista la popolarità di questo tipo di mezzi compatti nel più popoloso paese al mondo. Chissà se arriverà anche da noi in Italia? Di sicuro troverebbe molti apprezzatori. Così come ne sta già avendo in India, dato che il governo ha stanziato un sostanzioso programma di fondi per incentivare l’acquisto di motociclette e di tre ruote elettriche e ibride. Conosciuto come F.a.m.e. (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) il piano va a eliminare una buona parte delle tasse, dal 12% al 5%, più precisamente la porzione conosciuta come Gts (Goods and Services Tax) che è ...

