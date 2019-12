Lanciato con successo il satellite CHEOPS costruito da Airbus | è la prima missione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ildaè statoconieri mattina tramite unre Soyuz dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese.è laesoplanetaria dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). È anche il primoper l’ESA dain Spagna.analizzerà gli esopianeti delle stelle vicine, osservando i pianeti noti con dimensioni tra quelle della Terra e di Nettuno e misurando con precisione il loro raggio per determinare la loro densità e capire la loro composizione. Ilutilizza tecnologie collaudate che apriranno la strada a missioni più grandi e più ambiziose, con l’obiettivo di verificare se un esopianeta può essere in grado di ospitare la vita. Ilre Soyuz è decollato come previsto con i suoi cinque passeggeri imbarcati su un multipayload, anch’esso ...

