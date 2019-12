«L’Amica Geniale 2» | il primo spettacolare trailer di «Storia del nuovo cognome»

Leggi la notizia su vanityfair

L'odore del bitume ancora fresco, i raggi del sole che gettano sul Rione ombre lunghe e la calda speranza di una vita migliore.del, il secondo capitolo dell'Amica, riparte da qui: dall'amicizia di Lila (Gaia Girace) e di Lenù (Margherita Mazzucco), ma anche dal tempo che passa e rischia di cambiare le cose per sempre. La serie, che andrà in onda su Raiuno a partire dal 10 febbraio e che farà una capatina al ...

