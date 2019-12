Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il caso di razzismo testimoniato adal palco della manifestazione locale delle Sardine è rimbalzato ovunque, dalle testate locali a quelle nazionali. C’è chi si è impegnato per smentire la storia e magari ci fosse sempre tanto impegno anche per altre vicende di pari interesse pubblico, ma per qualcuno è bastato dire che la testimone è una sardina e del Partito Democratico. Peccato che c’erano altre due testimoni, ma queste sono state di fatto ignorate da chi ha voluto tentare di smentire il racconto. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2019, le dichiarazioni dei Carabinieri diaveva fornito un punto a favore di chi ha volutoil racconto della consigliera comunale Francesca Gugiatti. Gli agenti dell’Arma, come riportato da Adnkronos, hanno affermato che nella zona del pronto soccorso dove sostava la giovane mamma nigeriana ...

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - serracchiani : Sono addolorata per la morte della bimba di Sondrio, per lo strazio di una madre. Un dolore più acuto per la vergog… - RosannaMarani : La vergogna di Sondrio, e i tentativi di screditare chi l’ha testimoniata -