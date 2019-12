La terra dei figli | la graphic novel di Gipi diventa un film | ecco la prima immagine

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Svelata laufficiale de Ladei, adattamento delladidiretto da Claudio Cupellini e interpretato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Ladei, l'acclamatadiun, è stata svelata laufficiale della pellicola diretta da Claudio Cupellini, attualmente in fase di post-produzione. Le riprese de Ladeisi sono appena concluse. Ildiretto da Claudio Cupellini e scritto da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Cupellini, è prodotto da Indigocon Rai Cinema, in coproduzione con WY Productions. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 2020. Nel cast troviamo Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valerio Mastandrea, e ...

emergenzavvf : Una squadra a terra, #somozzatori e soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a… - micillom5s : Stop #veleni nella Terra dei Fuochi Abbiamo messo insieme tante verità che per anni sono state nascoste sulla… - NicolaPorro : Salvano (coi nostri soldi) la #bancapopolaredibari e ci rifilano la balla dei 900 milioni per il #Sud. #Greta fa la… -