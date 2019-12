La Stella Rossa cerca l’allenatore in Italia | in pole c’è un ex calciatore dell’Inter

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dejan Stankovic potrebbe tornare a casa per iniziare una nuova vita. L’ex centrocampista di Lazio e Inter, ritiratosi nel 2013 e diventato collaboratore del presidente Uefa Ceferin prima di entrare nello staff tecnico delle giovanili nerazzurre, sarebbe a un passo dalla panchina della. Secondo la stampa serba è lui il candidato numero uno alla guida della squadra dopo le dimissioni date oggi da Vladan Milojevic. “Ho deciso di non essere più l’allenatore della”, ha annunciato il 49enne tecnico serbo, arrivato nel 2017. Sotto la sua guida la squadra ha vinto due campionati ed è in testa a quello in corso con 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici, oltre a essersi sempre qualificata per la fase a gironi di Champions. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

