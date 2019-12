La Sea Watch torna in mare Saviano primo firmatario della campagna per il dissequestro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Migranti, dissequestrata la Sea. Il Tribunale di Palermo ha dato il via libera alla ONG dire inal fianco delle navi umanitarie. PALERMO – Migranti, dissequestrata la Sea. Il Tribunale di Palermo ha dato il proprio via libera al ritorno inONG che da cinque mesi era bloccata nel porto di Licata dopo aver fatto sbarcare i migranti a bordo. La notizia è stata data dalla stessa organizzazione non governativa in un post sui social: “Ci stiamo preparando perre nel Mediterraneo – hanno riferito sui propri profili – la giustizia trionfa sull'(ex) decreto sicurezza“. Ladi Mediterranea La notizia delSeaè arrivata nel giorno del lancioda parte di Mediterranea per ildelle altre navi. Ilè Robertoche con un post sui ...

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Watch: vinto l'appello, torniamo in mare #seawatch3 - fattoquotidiano : Migranti, il Tribunale di Palermo ordina il dissequestro della Sea-Watch 3. Ong: “Siamo liberi, torniamo in mare” - giornalettismo : Sono stati 172 giorni difficilissimi. La nave ferma nel porto di Licata, mentre nel #Mediterraneo le persone conti… -