La Sea Watch può tornare in mare | il tribunale dissequestra la nave dopo 5 mesi «Abbiamo

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Revocato anche il sequestro civile sulladella ong Sea. La decisione è stata disposta dal giudice della sezione civile deldi Palermo, al quale si erano rivolti con un ricorso di urgenza i legali della, nell’ambito dell’inchiesta nella quale è indagata la comandante Carola Rackete. La comandante, fermata e poi rimessa in libertà, era accusata di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e resistenza o violenza controda guerra. La procura di Agrigento, lo scorso 25 settembre, aveva deciso il dissequestro penale, con un provvedimento firmato dal pm Gloria Andreoli. La, tuttavia, è rimasta nel porto di Licata perché sottoposta a sequestro amministrativo in base alle ripetute violazioni del divieto di ingresso in acque territoriali – secondo quanto scritto nel Decreto sicurezza bis.

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Watch: vinto l'appello, torniamo in mare #seawatch3 - fattoquotidiano : Migranti, il Tribunale di Palermo ordina il dissequestro della Sea-Watch 3. Ong: “Siamo liberi, torniamo in mare” - giornalettismo : Sono stati 172 giorni difficilissimi. La nave ferma nel porto di Licata, mentre nel #Mediterraneo le persone conti… -