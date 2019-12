La rivelazione choc di Cecilia Rodriguez | “mangiavo e andavo a vomitare”

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Molte le dichiarazioni cheha rilasciato a Rivelo, programma in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia. La bella argentina ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti poco chiari riguardo il suo rapporto con Giulia De Lellis, ma non solo. Durante l’intervista infatti non si è parlato solo di gossip, ma anche di questioni più importanti che hanno condizionato la vita della. Negli ultimi minuti della puntata infatti,ha fatto la sua “”, come prevede il programma Ho avuto un periodo appena sono arrivata in Italia che volevo fare la modella, e sono andata in questa agenzia. Loro mi hanno detto “ok, ti prendiamo, però sappi che devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”.Sono andata da un nutrizionista e mi ha dato una dieta, in questa dieta mi avevano ...

