La Regina Elisabetta all' Houses of Parliament

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Fonte foto: Getty imagesLaall'of1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia che si è svolta a Londra oggi, 19 dicembre

drtinyfox : Non ho nessuna simpatia né per il concetto di ereditarietà di ruoli istituzionali né per la regina Elisabetta, ma v… - TV2000it : RT @orasolaretv2000: 'La Regina Vittoria ha regnato 63 anni. A 39 anni aveva già 9 figli. Senza le #donne la Monarchia britannica sarebbe g… - orasolaretv2000 : 'La Regina Vittoria ha regnato 63 anni. A 39 anni aveva già 9 figli. Senza le #donne la Monarchia britannica sarebb… -