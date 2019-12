La ragazza del treno | il film | trama | cast e streaming

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladel, ilNel 2015 è nato come un romanzo a cura di Paula Hawkins che ottenne un successo sorprendente, fattore che ha poi permesso la realizzazione delcon Emily Blunt. Ladelarriva nelle sale nel 2016 con la regia di Tate Taylor. Ma di cosa parla? Qual è la? E chi vediamo nel? Ladel, ladelLadelracconta di Rachel Watson, una donna con un debole per gli alcolici che, in seguito a un difficile divorzio, vive dall’amica Cathy. Tom, l’ex marito, l’ha lasciata per assecondare la relazione con l’amante Anna e i due hanno avuto una figlia insieme. Ogni giorno, Rachel si reca a Londra con ilfingendo di andare a lavoro, ma la verità è che Rachel è stata licenziata. Ed è durante i suoi viaggi inche la donna fantastica sull’ideale ...

hznll28 : RT @eclipsofaheart: Una ragazza posta la foto della mano dopo essersi visibilemnte masturbata e tutti a ridere e darle del genio, un'altra… - Ma_la_voglia : RT @amaricord: Ha sbagliato la ragazza a fotografare Salvini mentre dorme, a fare il dito medio e a postare la foto? Sì, poteva evitare. H… - massimobordonar : RT @Pinucci63757977: Salvini a Cairo Tv dice quel gli pare: davanti alla foto della ragazza col dito medio alzato sollecita due sberle ma m… -