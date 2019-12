La porta dei sogni | Mara Venier svela cosa c’è dietro la sua conduzione

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)torna in prima serata con Ladei: “E’ stato il pubblico a invogliarmi a farlo!”tornerà domani in prima serata su Rai1 con un nuovo show sui sentimenti intitolato Ladei. In questa trasmissione i protagonisti saranno persone del tutto comuni, i quali racconteranno le loro storie, i loro drammi e le loro esperienze che hanno segnato più o meno la loro vita. Ad un certo punto si troveranno di fronte a nove porte, e alcune di queste si apriranno per realizzare i loro desideri. Ma come maiha deciso di tornare in prima serata con questa nuova trasmissione? A rivelarlo è stata proprio lei stessa in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Ok salute e benessere, asserendo senza indugio alcuno: “E’ stato proprio il pubblico a invogliarmi a proporre questo ...

