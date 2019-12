La pasta alla bolognese di William | che ha fatto innamorare Kate

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019)sulla BBCsulla BBCsulla BBCsulla BBCsulla BBCLa cucina resta sempre un ottimo modo per fare conquiste, anche se ai fornelli c’è il futuro re d’Inghilterra. Per fare colpo suMiddleton il principeha infatti provato a prenderla per la gola, preparandole (anche) il ragù. Lo ha svelato la stessa duchessa di Cambridge durante A Berry Royal Christmas, il programma in onda sulla BBC per il quale la futura coppia reale mostra i suoi progetti caritatevoli in Gran Bretagna e insiemestar del food inglese Mary Berry prepara i piatti delle feste. «Ai tempi dell’universitàmi preparava un sacco di piatti diversi. Credo fosse un suo modo per impressionarmi. Preparava ricette come ragù», ha raccontato, narrando degli anni trascorsi all’Università ...

