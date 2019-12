La nona stagione di MasterChef Italia da stasera su Sky Uno e NOW TV

Leggi la notizia su digital-news

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’: riparte,il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che torna dal 19 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e su NOW TV.A giudicare le sfide dei promettenti cuochi amatoriali quest’anno una giuria a tre, con gli chef stellati BRUNO BARBIERI, decano del programma, asin dalla prima edizione, ANTONINO...

infoitcultura : MasterChef, al via nona stagione con 3 giudici: «Siamo un clan, tra noi rapporto leale» - ehcate : due episodi e finisco la nona stagione di shameless m non ce la faccio - Paoletta_F : #MasterChefIt, al via nona stagione: «Siamo un clan, tra noi rapporto leale» @Antoninochef @barbierichef… -