La metafora delle sardine e la realtà politica delle orche

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Forse abbiamo un po’ sottovalutato questa storia significativa, puro simbolismo,che dal primo dicembre hanno abitato come epifanie le acque del mare di Genova, precisamente il porto di Pra’, e che invece ha acceso la fantasia di tanti giornali. Sarà che, in epoca di, l’attenzion

effettogaia : RT @gaiamade: 'Ri-' è sicuramente Zen (ovvero: un decalogo delle scelte sostenibili che cominciano per 'ri-'). 'Ri-' come #nuovo #inizio, c… - pifalcone : RT @gaiamade: 'Ri-' è sicuramente Zen (ovvero: un decalogo delle scelte sostenibili che cominciano per 'ri-'). 'Ri-' come #nuovo #inizio, c… - gaiamade : 'Ri-' è sicuramente Zen (ovvero: un decalogo delle scelte sostenibili che cominciano per 'ri-'). 'Ri-' come #nuovo… -