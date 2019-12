La Meloni spinge Fitto Ma Salvini vuole papparsi pure la Puglia Calvario nel

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) E’ Natale e non Pasqua ma la scelta dei candidati governatori del centrodestra nelle regioni prossimamente al voto appare ogni giorno di più come una via crucis. E ogni giorno ha la sua croce: quando si tratta di Mario Occhiuto in Calabria, un’altra volta di Raffaelein, un altro giorno non si trova un candidato condiviso per la Toscana. Per non parlare della Campania, dove la pasionaria Mara Carfagna, che a stretto giro presenterà la sua nuova associazione, “Voce Libera” in aperto dissenso con la “deriva sovranista” intrapresa dal suo partito, non ha preso benissimo l’ufficializzazione di Stefano Caldoro da parte di Silvio Berlusconi. Ma non da parte degli altri due partner di coalizione, beninteso. Insomma, Matteo, Giorgiae il Cavaliere la quadra su questi benedetti nomi su cui puntare per marciare in direzione unica e compatta non sembrano proprio ...

