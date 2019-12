La guerra del gas che scuote l’Europa | sanzioni Usa sulla Germania

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tra beghe interne che minacciano la stabilità dell’equilibrio politico e un’economia che stenta a riprendere il passo dei recenti anni d’oro, laaggiunge un nuovo nodo da sciogliere alla sua già nutrita lista di problemi. Adesso il governo tedesco rischia di dover riscrivere il rapporto con un alleato non da poco: gli Stati Uniti. Tutta colpa del gasdotto Nord Stream 2, una condotta costruita sul fondale marino che avrà il compito di trasportare gas naturale (metano) dalla Russia alla, e da qui al resto del. I lavori per la costruzione dell’opera sono quasi conclusi, dunque Washington ha pensato bene di lanciare l’ultimo avvertimento a Berlino: guai a terminare questa infrastruttura energetica. Gli americani non si sono fermati alle parole, visto che il Congresso Usa ha approvato l’adozione dicontro il gasdotto russo-tedesco. Il testo, dopo ...

