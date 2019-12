La favola del Salisburgo e i campioni in svendita | il paradosso degli austriaci è servito

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Arrivederci e grazie. Lo ha già detto in giapponese Takumi Minamoto, il 24enne ‘sottopunta’ del, appena annunciato dal Liverpool. Sarà ufficialmente a disposizione di Klopp da inizio gennaio; potrebbe esordire nel friendly derby contro l’Everton di Ancelotti; è l’esempio di come il(protagonista inaspettato nel girone Champions del Napoli) sappia guardare avanti, ma con l’inserimento di qualche clausola rescissoria di troppo e, soprattutto, decisamente bassa. View this post on Instagram Official! Minamino is the first Japanese in the history of @liverpoolfc!

ShooterHatesYou : Scusate se interrompo il feed di autorevoli opinioni politiche, ma volevo sapere se siamo tutti concordi sul fatto… - Superteorico : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale è legge ma non c'è traccia dei 2.000 euro di incentivi a chi usa carte e bancomat per pagare. Al contra… - DIOMosler : RT @LaVeritaWeb: Il decreto fiscale è legge ma non c'è traccia dei 2.000 euro di incentivi a chi usa carte e bancomat per pagare. Al contra… -