La FAO plaude al riconoscimento globale di frutta e verdura, tè e perdite e sprechi alimentari (Di giovedì 19 dicembre 2019) La FAO accoglie con favore la decisione presa oggi dalle Nazioni Unite di creare due nuove giornate internazionali e un anno internazionale dedicato alle questioni collegate all’alimentazione e all’agricoltura. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato risoluzioni che designano il 2021 come Anno Internazionale della frutta e della verdura, il 21 maggio come Giornata Internazionale del Tè e il 29 settembre come Giornata Internazionale di Consapevolezza sulle perdite e gli sprechi Alimentari, a seguito delle richieste avanzate dalla Conferenza della FAO. “Senza un’alimentazione sana, non possiamo sperare di porre fine alla malnutrizione – e non sconfiggeremo la fame se non arginiamo le perdite alimentari. Sottolineando il valore della frutta e della verdura, e i danni causati dalle perdite e dagli sprechi, l’ONU ha compiuto un ...

