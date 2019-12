Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo il successo dell’intervista esclusiva a Fedez, andata in onda eccezionalmente in prima serata – con picchi di oltre 700.000 telespettatori e del 2,8% di share – sultorna nel consueto spazio del venerdì in seconda serata il programma di“La”. Venerdì 20 dicembre alle 22.45 gliche si accomoderanno in poltrona e si lasceranno intervistare dal direttore de ilfattoquotidiano.it sono la conduttricee l’ex presidente della Camera dei Deputati. In libreria con il suo ultimo libro ‘Codice’, la conduttrice televisiva, in onda tutte le domeniche su Raidue con ‘La settimana’, parlerà della sua carriera, delle scelte professionali che l’hanno portata a lavorare in Rai, ma anche a Mediaset e Sky, il suo rapporto con il pubblico e con i protagonisti del mondo della ...

Noovyis : (La Confessione (Nove), Simona Ventura e Pier Ferdinando Casini ospiti di Peter Gomez venerdì 20 dicembre alle 22.4… - TutteLeNotizie : La Confessione (Nove), Simona Ventura e Pier Ferdinando Casini ospiti di Peter Gomez… - carpi_ale : RT @fattoquotidiano: Venerdì 20 dicembre alle 22:45 sul @nove torna 'La Confessione' di @petergomezblog con due ospiti d'eccezione: la con… -