La casta difende le poltrone Da Forza Italia al Pd ecco chi resiste al taglio dei

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il tutto per tutto per evitare ildel numero dei parlamentari e, di fatto, salvare la propria poltrona: meno di due mesi dopo aver votato per la legge costituzionale che taglia i parlamentari, i senatori sono riusciti a raccogliere le 64 firme necessarie per chiedere un referendum confermativo e bloccare la riforma. Eppure solo a inizio ottobre la Camera aveva votato quasi all’unanimità per ridurre i membri di Montecitorio (da 630 a 400 deputati) e Palazzo Madama (da 315 a 200 senatori): a favore si schierarono tutti nella maggioranza (M5s, Pd, Iv e Leu), ma pure Lega, Fi e Fdi. Spente le telecamere, sono iniziate le manovre per annullare l’intervento. Con un duplice effetto: al di là del salvataggio del proprio scranno in Parlamento, col referendum si allontana anche lo spettro del voto anticipato. Se si andasse a votare ora, infatti, la riforma non varrebbe perché prima si deve ...

