La Camera Usa ha votato a favore dell’impeachment per Trump

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Washington, 19 dic. (askanews) – Ladegli Stati Uniti, dopo un dibattito di diverse ore, hadell’impeachment contro il presidente Donald, accusato per abuso di potere e ostruzione del Congresso. In entrambi i casi, lahaper l’impeachment del presidente: nel primo voto 230 a, 197 contrari e nel secondo voto 229 ae 198 contro. La speaker Nancy Pelosi ha così dichiarato formalmente la messa in stato d’accusa del presidente degli Stati Uniti, definendo la decisione “un grande giorno per la Costituzione ma un giorno triste per l’America”. “Gli atti irresponsabili del presidente – ha sottolineato – ci hanno costretto a presentare una richiesta di destituzione”. Il processo ora si sposta al Senato, probabilmente a gennaio 2020, dove, però, i repubblicani che difendono ...

