Kate e William | imbarazzo vero | la duchessa gela il marito in tv | davanti a tutti E si

(Di giovedì 19 dicembre 2019) TraMiddleton e il principec’è aria di crisi. Ma non una normale crisi, qualcosa di pesante. Almeno così sembra. In molti in effetti se lo stanno domandando dopo aver visto uno spezzone del programma A Berry Royal Christmas, in onda sulla Bbc, in cui si vede ladi Cambridge allontanarsi in modo brusco daldopo che lui allunga una mano per toccarle la spalla. Un piccolo gesto di insofferenza, che potrebbe in realtà significare semplicemente il rispetto di un protocollo della famiglia reale, vale a dire niente affettuosità in pubblico. Durante la puntata i duchi di Cambridge sono stati protagonisti come assistenti della celebre chef Mary Berry per uno scopo benefico. La missione della coppia reale è infatti stata quella di preparare un pranzo natalizio e servirlo ai volontari che trascorrono il Natale nelle mense. Lo show, registrato nei giorni scorsi, è ...

