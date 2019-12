Karina Cascella | la verità sul legame con Gianni Sperti

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019)torna a parlare delconcon cui ha condiviso il ruolo di opinionista a Uomini e Donne per diversi anni. Da tempo l’ex star di Vero Amore ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi e oggi è un ospite fisso degli show di Barbara D’Urso. Da Live – Non è la D’Urso a Domenica Live, sino a Pomeriggio Cinque,è una presenza costante nei programmi della conduttrice, ma non ha mai dimenticato l’esperienza a U&D. Il dating show infatti le ha consentito di incontrare Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, ma anche di fare amicizia con. In passato laaveva parlato spesso del suofortissimo con l’ex di Paola Barale, da tempo però i due non vengono più avvistati insieme.è spesso con Tina Cipollari, sua collega a Uomini e Donne, mentreha lasciato Roma per ...

