Juventus | scarico per chi ha giocato ieri | Szczesny e Alex Sandro lavorano a parte

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), il report dell’allenamento odierno dei bianconeri dopo la vittoria dicontro la Sampdoria Laha terminatole gare valide per la stagione in corso del 2019. Ora i bianconeri si preparano alla sfida di Supercoppa con la Lazio in programma il 22 dicembre in Arabia Saudita. Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo alla Continassa: solo lavoro diper chi ha, possesso palla e partitella per gli altri. Come riporta il report pubblicato sul sito ufficiale del club solo lavoro personalizzato tra palestra e campo per. Seduta fisioterapica per. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus: seduta di scarico per chi ha giocato ieri, possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Lavoro p… - ArmyLoveJu : RT @romeoagresti: #Juventus: seduta di scarico per chi ha giocato ieri, possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Lavoro persona… - Domenico1oo777 : RT @romeoagresti: #Juventus: seduta di scarico per chi ha giocato ieri, possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Lavoro persona… -