Juventus-Sampdoria | l’ironia social di Ronaldo su quello stacco imperioso | «CR7 Air

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Juve vola in testa alla classifica della serie A. Vola, sì, grazie alle ali di Cristianoche nella partita contro lasi è alzato a 2,56 metri da terra. Un colpo di testa che ha consegnato ai bianconeri, dopo la rete di Dybala, il primato in campionato e la sicurezza di tornare dalla pausa di Natale ancora in cima e davanti all’Inter. Visualizza questo post su Instagram CR7 AIR JORDAN!!

juventusfc : ?? @PauDybala_JR inventa ?? @Cristiano vola ?? La Juve vince Il match report di #SampJuve - goal : GOAL! Ronaldo restores Juve's lead ?? Sampdoria 1-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci gli ultimi 3 punti in campionato del 2019! FOOOOOOR… -