Jake Gyllenhaal | i 10 migliori film di un attore dalle mille sfaccettature

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In occasione del compleanno di, ripercorriamo la carriera dell'con i suoi 10. Ce l'aveva scritto nel DNA,: il suo destino era quello di diventare uno degli attori più apprezzati di Hollywood. In quegli occhi profondi come oceani, e nello sguardosfumature, si intravede sin da subito un talento pronto a sbocciare, maturare ed esplodere in una eesistenze. Nato il 19 dicembre del 1980 a Los Angeles,si approccia immediatamente, e con fare sicuro, all'universo della Settima Arte. La sua è una conoscenza che prende vita all'interno delle mura domestiche: il padre Stephen è regista, la madre Naomi invece è sceneggiatrice e la sorella Maggie ...

Mony8889133128 : Buon compleanno all'uomo dei mie sogni che purtroppo non avrò mai ... i love you jake gyllenhaal i love you jake ?… - Deppsonx : Oggi invece é il compleanno di quel gran pezzo di manzo di Jake Gyllenhaal. Auguri Jake. Anche a te la lascerei com… - scrivodizain : mi chiedo come faccia quello ad avere Jake Gyllenhaal accanto e ... dormire? -