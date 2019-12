Jackass | Paramount annuncia la data di uscita del nuovo film

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ladidi unlungometraggio ispirato a, popolare reality lanciato su MTV nel 2000 da Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze.hato ladidelsu: il 5 marzo 2021, giorno in cui illungometraggio ispirato al reality di MTV arriverà nei cinema. Al momento, sul progetto non si sa praticamente niente. Grande è la curiosità dei fan di sapere se vedremo il ritorno del cast originale. Creato da Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze,è andato in onda su MTV dal 2000 al 2002, dando vita a una trilogia diusciti nel 2003, 2006 e 2010, tutti prodotti con un budget inferiore ai 20 milioni, ma che hanno fruttato ...

