Iva Zanicchi su Lilli Gruber | “Ne ha di lingue in bocca”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti diventa sempre più un programma di punta, lo si deve sì alla bravura del conduttore, ma anche delle ospiti fisse dello show. Una su tutte è la sempre irriverente e frizzante Iva, che nella scorsa puntata non ha risparmiato delle velenose stille verso la giornalista. Dapprima l’aquila di Ligonchio ha esaltato la capacità della professionista di aver rivoluzionato l’informazione in tv. “Quandoarrivò al TG1 ha sconvolto tutti. Fino ad allora i mezzibusti si vestivano a lutto con le facce tristissime. Invece quando è arrivata lei, così bella, e si è stesa sulla scrivania di tre quarti ha sconvolto tutti con leggerezza”. Ecco dunque come Iva ha spiegato la propria stima nei confronti della reporter, diventata un vero “sogno erotico” degli italiani negli anni ...

