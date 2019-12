Isi Inail 2019 | presentato ufficialmente il nuovo bando | 250 milioni di incentivi a fondo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Duecentocinquantadi euro diperduto ripartiti su base regionale e messi a disposizione delle imprese che decidono di investire in sicurezza. E’ la decima edizione delIsidell’, presentata questa mattina dal presidente dell’istituto, Franco Bettoni, dal direttore generale, Giuseppe Lucibello, e dai ministri del Lavoro e delle Politiche Agricole, Nunzia Catalfo e Teresa Bellanova. Dal 2010 a oggi l’ha stanziato, per questo, fondi per 2,4 miliardi di euro, anche in questa edizione, cosi’ come accaduto nelle due precedenti edizioni, sono suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e ai progetti che saranno realizzati: 96circa saranno destinati a progetti di investimenti e adozione di modelli organizzativi e di responsabilita’ sociale, 45per progetti ...

