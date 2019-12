Insuperabili Reset Academy E-Games è il nuovo progetto eSport dedicato ai giovani ragazzi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Onlus euniscono le loro forze per creareE-, ilrivolto aicon disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che intende far leva sui giochi digitali come strumento di socializzazione e integrazione.Partner d'eccezione è Microsoft Italia che collaborerà mettendo a disposizione dei giocatori l'Xbox Adaptive Controller. Dal mese di febbraio del prossimo anno, idella squadra inizieranno gli allenamenti a FIFA20 oltre ad altri giochi, con il supporto di un teamnell'affiancamento durante l'esperienza videoludica.Insieme allo staff specializzato diOnlus, i giocatori verranno allenati da un pro-player, che li guiderà nel proprio percorso agonistico. Ilsi inserisce all'interno della collaborazione tra...

