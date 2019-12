Insulti alla mamma nigeriana che ha perso la figlia | condanna bipartisan

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Di fronte a quei pazienti del pronto soccorso di Sondrio che avrebbero insultato la giovanedi origine, disperata per la morte della bimba di cinque mesi, l’Italia sembra unirsi in una ferma, decisa. La presa di distanza è. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, scrive: «Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che si possa provare. Che schifo». Mariastella Gelmini, di Forza Italia, parla di «storia tristissima e di intolleranza» e Matteo Renzi di Italia Viva chiede di «fermarci per chiederci che cosa rischiamo di diventare. Quellamerita solo il nostro abbraccio, non lo sprezzo razzista». Anche il M5S della Regione Lombardia ribadisce la sua fermae propone di contribuire al pagamento delle spese per i funerali della bimba: «La società civile si ...

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - Corriere : Attacchi e insulti alla ragazza che fa il dito medio a Salvini in aereo - Corriere : Muore neonata nigeriana al pronto soccorso. Insulti alla madre in sala d’attesa: «Tanto ne sforni altri» -