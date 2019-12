Instagram rimuoverà i post che sponsorizzano tabacco e armi

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019)(foto: pexels.com /Francisco Fernández )inizierà a far rispettare più severamente agli influencer le regole che vietano di pubblicizzare i prodotti legati al, allee alle sigarette elettroniche, arrivando all’eliminazione delin caso di trasgressione. Sul social network saranno applicate anche delle “restrizioni speciali” sulle promozioni di prodotti come alcool e integratori alimentari inserendo un blocco legato all’età dell’utente tale per cui saranno solo i maggiorenni a poter vedere il. Ecco quindi svelato uno dei principali motivi per cuiha annunciato di voler chiedere a tutti i nuovi utenti di inserire e verificare la loro data di nascita. “Non saranno consentiti contenuti di marca che promuovono beni come lo svapo, i prodotti dele le”, ha avvisato l’Business Team sul blog del social ...

