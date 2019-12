Influenza | in Veneto 51 200 persone già colpite | incidenza più bassa in Italia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Venezia, 19 dic. (Adnkronos) – L’stagionale ha finora colpito 51.200in, pari a un’di 1,93 casi per mille residenti, significativamente inferiore alla media nazionale di 3,43 casi per mille. Lo indica il primo Rapporto epidemiologico del 2019, redatto dalla Direzione Prevenzione della Regione e diffuso oggi dall’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. Il monitoraggio, partito a ottobre, nell’ultima settimana elaborata (9-15 dicembre) indica 9.400 nuovi casi, che portano il totale a oltre 51.000.Come nelle precedenti stagioni, anche in questa l’età maggiormente colpita è quella dei bambini da zero a quattro anni, con un’di 2,47 casi per mille. Qui, la differenza con la media nazionale è vistosa, perché insi è già raggiunto l’8,98 per mille. Anche quest’anno, il Sistema di ...

nostrapadova : RT @Gazzettino: #influenza, già colpite 51.000 persone: #veneto 'immune' rispetto all'Italia - Gazzettino : #influenza, già colpite 51.000 persone: #veneto 'immune' rispetto all'Italia - PantheonVerona : Il Sistema di sorveglianza del Veneto monitora anche le forme gravi e le complicazioni della malattia ma, ad oggi,… -