Influenza | boom di casi in tutt’Italia | superata la soglia che fa scattare l’epidemia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Con 207.000solo nella scorsa settimana e 1.099.000 da meta’ ottobre a oggi, l’inizia a spingere sull’acceleratore e supera lache fala fase dell’epidemia. Intanto, mentre ci si avvicina alle feste natalizie e al termine della campagna vaccinale, arrivano i dati che mostrano come un semplice sms di promemoria che ricordi di andare a fare il vaccino riesca aumentare del 30% l’accesso all’immunizzazione. In base all’ultimo bollettino per la sorveglianza delle sindromili Influnet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanita’, nella 50/ma settimana del 2019, ovvero dal 9 al 15 dicembre, l’incidenza totale e’ stata di 3,4per mille assistiti. Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Umbria, e nelle Marche sono le regioni piu’ colpite. “La ...

GenovaOnline : Influenza, il boom atteso dopo Natale. In Liguria più letti negli ospedali - infoitsalute : E' BOOM VACCINAZIONI LECCO E' PRONTA ALL'INFLUENZA -