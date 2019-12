Influenza | a letto più di un milione di italiani

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma - Brividi, dolore alle ossa e febbre: l'ha ormai iniziato la sua corsa in tutto il Paese e il virus ha messo a, finora, più di undi. Solo nella settimana dal 9 al 15 dicembre si sono ammalate circa 207.000 persone, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 1.099.000 casi. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet, che segnala come sia "stata superata la soglia che determina l’inizio del periodo epidemico". L'andamento dell’incidenza, fanno sapere gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, è sovrapponibile a quello della scorsa stagionele. Nella settimana in esame l'incidenza totale è stata pari a 3,43 casi per mille assistiti. Restano più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 9 casi per mille assistiti. ...

