Incidente assurdo | scampa allo schianto ma lo uccide il soccorritore

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un giovane perde la vita in circostanze sfortunatissime, dopo un. La dinamica avviene nel giro di pochi minuti. Riesce are ad unma muore investito subito dopo. È quanto dicapitato ad un uomo di 35 anni residente ad Eraclea, comune veneto situato in provincia di Venezia. L’uomo era uscito … L'articoloma loilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

jasocrimson : Ancora un investimento ad Avellino, siamo all'assurdo - FFiamengo : RT @EugenioCardi: Possibile mai che ogni santa domenica mattina tocca leggere queste notizie drammatiche, strazianti, terribili, che perlop… - EugenioCardi : Possibile mai che ogni santa domenica mattina tocca leggere queste notizie drammatiche, strazianti, terribili, che… -