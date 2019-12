Incendi e caldo | dichiarato lo stato d’emergenza a Sydney

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sidney, 19 dic. (askanews) – Loaustraliano del Nuovo Galles del Sud (New South Wales), dove sorge la città di, halod’emergenza per impulso della premier Gladys Berejiklian, a causa delle alte temperature, sopra i 40 gradi, e i vasti. Si tratta del secondod’emergenzain due mesi. Sono circa 100 i roghi che stanno interessando lo. Le autorità si sono dette preoccupate per gliche circondano. Lod’emergenza durerà 7 giorni e, a detta della premier, il rischio maggiore arriva dall’imprevedibilità della direzione e dell’intensità del vento.

