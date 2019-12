In Gta Online si trovano tanti indizi su Gta 6

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto: Rockstar Games) Grand Theft Auto (Gta) 6 potrebbe essere ambientato a Vice City: il nuovo capitolo del gioco di punta di Rockstar Games potrebbe dunque tornare in una delle mappe più apprezzate per il rilascio atteso per il 2020 pensato appositamente per le console di nuova generazione. Sull’ultimo aggiornamento di Gtasono stati trovati alcuniinteressanti e si sa quanto gli sviluppatori della serie Grand Theft Auto amino nascondere e disseminare piccoli dettagli ovunque. Tutto è iniziato dalla diffusione del nuovo aggiornamento per Gtacon il Colpo al Diamond Casino e Resort che ha introdotto nuove ambientazioni e luoghi perlustrabili. Ebbene, in un corridoio del casino – soltanto se visto da una specifica visuale – si può osservare la schermata che si vede in testa all’articolo. In mezzo a tante scritte quella “Service” ...

