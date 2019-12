In Europa anche Huawei P Smart Pro 2019 | difetti e vantaggi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) InarriveràPro, dispositivo con cui la Cina ha avuto già a che fare,se con un nome diverso (Y9s). Per il momento le vendite sono partite per alcuni mercati dell'Est, come nel caso di Polonia, Ucraina e Bulgaria, e del Centro(Grecia e Croazia). Il prezzo è di circa 350 euro, una cifra tutto sommato onesta e che non ci stupiremmo molti sarebbero disposti ad investire per portarsi a casa il device.Prosi contraddistingue per uno schermo LCD IPS da 6.59 pollici con risoluzione FHD+ nativa, al netto di notch e fori (la fotocamera frontale, da 16MP, scorre all'interno di un carrellino pop-up). Il dispositivo è alimentato dal processore Kirin 710F, in abbinamento a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP, un ...

Antonio_Tajani : Le minacce non mi spaventano. In #Venezuela c'è la più grande comunità d’italiani ed è anche per loro che non smett… - ilfoglio_it : La globalizzazione è un’opportunità da cogliere e non un nemico. La fusione tra Fca e Psa e il disastro di Bari son… - Giorgiolaporta : #Sondaggio: a prescindere da ciò che voteresti, secondo te, bisognerebbe celebrare anche in Italia un #Referendum c… -