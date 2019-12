In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Dicembre

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Casta raggiunge il quorum: pressing di Salvini per le firme Il referendum contro il taglio dei parlamentari chiesto dai 64 senatori necessari per convocarlo: la Lega spinge FI ad aderire per accelerare la crisi di Wanda Marra e Ilaria Proietti Poltrone & sofà di Marco Travaglio Fortuna che, oltreché sul “cazzaro verde”, abbiamo appena battuto Salvini in Tribunale anche sulle “pagliacciate razziste”, perché ormai cazzaro è un eufemismo. Tenetevi forte: il suddetto, in soave corrispondenza di amorosi sensi con l’altro disperato di nome Matteo, ha chiesto a FI la cortesia di raccogliere le 64 firme necessarie per sottoporre a referendum la … L’intervista “Basta ipocrisie e personalismi. Mai più listini bloccati nel M5S” Paola Taverna -La vicepresidente del Senato grillina: “Dobbiamo cambiare modo di comunicare. E sull’Europa serve una rotta chiara” di Luca De ...

virginiaraggi : ?? AL VIA RITIRO CERTIFICATI IN EDICOLA Lanciato da Roma Capitale il nuovo servizio “Certificati in edicola”. Cert… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Dicembre: Migranti nell’Ue, Lamorgese batte Salvini 5 a 1 - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre: Ora la Casellati dà le pagelle ai giornalisti -