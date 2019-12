In arrivo il film dedicato a Willy il Coyote

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo anni di ipotesi, finalmente lo studio cinematografico Warner Bros ha deciso di dedicare un live-action a uno dei suoi personaggi più bistrattati:il. Lo sfortunato lupo della prateria è nato nel 1949, divenendo subito una delle figure più ricorrenti nelle serie animate Looney Tunes e Merrie Melodies assieme al suo acerrimo nemico, lo struzzo corridore Beep Beep. Dopo decenni di cartoni animati in cuiveniva costantemente sconfitto e umiliato dall’avversario, ora è pronto a prendersi la sua rivincita in una pellicola che fonderà attori in carne e ossa e animazioni in Cgi. Il progetto sta assumendo in questi giorni concretezza, dopo che è stato annunciata l’individuazione del regista incaricato. Si tratta, infatti, di Dave Green, che ha già diretto Tartarughe Ninja: Fuori dall’ombra e ancora prima la pellicola d’animazione Earth to Echo. Emergono nel frattempo ...

