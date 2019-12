In arrivo dalla Francia una nuova ondata di maltempo Allerta rossa della Protezione

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unaperturbazione di origine atlantica, in avvicinamento, determinerà da domani una fase di, dapprima sulle regioni settentrionali del Paese in rapida estensione a quelle centrali, caratterizzata da precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Liguria e Piemonte, con un rinforzoventilazione su tutto il centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il DipartimentoCivile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti ...

