Impianti termici | Asea proroga i termini per la dichiarazione

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’, l’Azienda Speciale della Provincia di Benevento che gestisce la Funzione Pubblica di «censimento, ispezione e controllo degliper la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, sul territorio di competenza della provincia medesima», hato sino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2019 iper ladeglirelativamente al biennio 2018-2019. Nello specifico, alle ore 12:00 del 31 dicembre prossimo scadranno indifferibilmente iper: ESEGUIRE I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLIPER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2018-2019. ESEGUIRE LE EVENTUALI DISATTIVAZIONI DEGLI. TRASMETTERE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ABILITATI, GLI SPECIFICI RAPPORTI TECNICI CHE, PROVVISTI DEI PERTINENTI BOLLINI SERIALI, ATTESTINO LE ...

