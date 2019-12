Impeachment Trump | la Camera vota sì alla messa in stato d’accusa

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Come previsto, ladei Rappresentanti americana, a maggioranza democratica, ha espresso voto favorevole per dare il via all’nei confronti di Donald. Il parere èil medesimo riguardo entrambi i due capi di imputazione,ti separatamente. Voto suCiò è quanto di più grave può accadere per un Capo die prima del Tycoon sono soltanto tre nella storia dell’America i casi precedenti. L’ultimo, il 19 dicembre 1998, riguardò Bill Clinton. Prima di lui toccò a Andrew Jackson e Richard Nixon, che però si dimise prima del voto della. I capi di imputazione nei confronti disono, come detto, due, ovvero abuso di potere e ostruzione dell’inchiesta condotta dal Congress. In particolare avrebbe esercitato pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché la magistratura di Kiev riaprisse un’indagine per ...

