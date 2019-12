IMPEACHMENT TRUMP Donald spacciato? I media raccontano una realtà che non

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo il voto alla Camera, si tenta di convincere alcuni senatori repubblicani a votare contro, ecco di cosa si tratta

AnnalisaChirico : Michelle Obama ha criticato la procedura di impeachment verso Donald Trump, definendola ‘surreale’. In effetti, ris… - repubblica : Trump messo sotto impeachment Camera. 223 sì 169 no 38 astenuti. Il Tycoon: 'Nulla di sbagliato' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Trump sotto #impeachment: 'Terribile non ho fatto niente'. Scontro con Pelosi. Atteso lo storico voto alla Camera.… -