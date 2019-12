Impeachment | sì della Camera | Trump è sotto accusa Il Presidente | “Vogliono annullare il

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019), via libera contro Donald. Nancy Pelosi: “Non ci ha dato altra scelta”. Il: “Voglionoil voto”. Usa, via libera all’contro Donald. La, radunata in seduta plenaria, si è espressa sui due articoli presentati da Nancy Pelosi. Entrambi i capi di– abuso di potere e ostruzione del Congresso – sono stati approvati. Laha messo ufficialmentein stato discrivendo con la penna indelebile il nome delnella storia degli Usa. Prima di lui solo Andrew Johnson e Bill Clinton avevano dovuto fare i conti con la pratica dell’. Il dibattito sull’, in seduta plenaria: laapprova entrambi i capi diNella giornata del 18 dicembre ha avuto luogo il dibattito sull’in seduta plenaria con la ...

